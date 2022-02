Precipita dal balcone, Salerno in lacrime per il medico Vincenzo Ronca Stava effettuando dei piccoli lavori sul balcone di casa

Salerno è sotto choc per la tragica scomparsa di Vincenzo Ronca. Il medico 58enne, in servizio presso l'Asl di Salerno, è precipitato nel vuoto mentre stava effettuando un piccolo lavoro di manutenzione sul balcone di casa, in via Giuseppe Fabio. Secondo una prima ricostruzione il professionista sarebbe scivolato dallo scaletto sul quale era salito per sostituire una lampadina. Una tragica fatalità che gli è costata la vita. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del medico salernitano. È toccato ai carabinieri il compito di ricostruire l'accaduto e di appurare che si sia trattato di una tragica fatalità. La salma, dopo gli accertamenti di rito, è stata restituita alla famiglia. Oggi alle 15 nella chiesa dei Salesiani saranno celebrati i funerali. In tanti sui social hanno ricordato Vincenzo Ronca come un professionista esemplare ed una persona buona.