Dolore in Costiera per la morte del 35enne albergatore Antonio Pisani Il cordoglio del comune di Maiori: “I sorrisi delle tue bambine daranno la forza ai tuoi cari”

Dolore per la prematura morte del 35enne Antonio Pisani, albergatore di Maiori ma residente a Salerno è stato strappato alla vita da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia la compagna e due figlie.

Antonio Pisani era stato il fondatore e ideatore del gruppo Facebook “Cena sul Lungomare quando tutto sarà finito”, un evento che si sarebbe dovuto organizzare per festeggiare tutti insieme la fine della pandemia e raccogliere donazioni per l’ospedale Costa D'Amalfi Castiglione di Ravello.

Tantissimi i messaggi di vicinanza ai suoi familiari. Anche il comune di Maiori ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori”.