Fiamme in un'abitazione, paura e caos a Sassano I vigili del fuoco hanno sedato l'incendio

L'eccessivo surriscaldamento di una canna fumaria ha provocato un incendio in un'abitazione di Sassano, nel Salernitano. Intorno alle 11 i vigili del fuoco di Sala Consilina sono stati allertati per un incendio che aveva coinvolto un tetto di copertura di un edificio di via Armando Diaz. I caschi rossi, con il supporto di un'autoscala, hanno constatato che l'incendio era stato provocato dall'eccessivo surriscaldamento della canna fumaria. Fortunatamente il rogo non ha provocato feriti. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza provvisoria l'area, rimuovendo i manufatti pericolanti.