Salerno, rapina a mano armata in un supermercato di Mariconda Ennesimo colpo in via Tusciano, indagini in corso da parte dei carabinieri

È emergenza sicurezza in via Tusciano a Mariconda dove, nella serata di ieri, è stata messa a segno una nuova rapina. A finire nel mirino dei malviventi è stato il supermercato Pick-up che già in passato era stato “visitato” dai rapinatori. Ad agire, stavolta, è stato un uomo con il volto travisato e armato di pistola. L'azione è durata pochi minuti, il tempo di farsi consegnare l'incasso di giornata e di darsi alla fuga in sella ad uno scooter che aveva parcheggiato davanti al supermercato. Gli addetti del Pick up, sotto choc e preoccupati per l'ennesima rapina ricevuta, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Salerno che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza - sia del supermercato che degli impianti pubblici - per provare ad individuare l'autore del colpo. In corso di quantificazione il bottino che dovrebbe essere di poche centinaia di euro. Rabbia e desolazione a Mariconda per l'ennesimo episodio criminale che ha fatto piombare nello sconforto i titolari delle attività commerciali ed i residenti del quartiere.