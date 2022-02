Al tribunale di Salerno stanze protette per donne e minori vittime di violenze L'inaugurazione al terzo piano della palazzina C con il presidente Giuseppe Ciampa

Occhi elettronici e microfoni, per raccogliere le testimonianze di quelle che vengono considerate categorie "vulnerabili" nei procedimenti giudiziari. Minori, prima di tutto, ma anche donne vittime di violenza e non solo. Alla cittadella giudiziaria ora ci sono dei locali a loro dedicati: tre stanze protette nella palazzina C del tribunale.

Una iniziativa resa possibile grazie al contributo fondamentale delle associazioni: Soroptimist, Inner Wheel e Lions club che hanno arredato gli spazi. La cerimonia - che si è tenuta nell'aula 322 - ha visto la partecipazione del presidente del tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa.

«Per noi è senza dubbio un risultato importante che arriva al termine di un lungo percorso. A distanza di sei mesi dall’avvio dell’iter, grazie anche ad associazioni filantropiche, siamo riusciti ad arredare le aule interne per i bambini. Mettere a loro agio i minori in queste stanze protette consente di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria. Con le strutture appena inaugurate ora non dobbiamo più spostarci altrove, ma possiamo gestire all’interno del tribunale i procedimenti, avendo una “prova” quanto più genuina possibile. E credo - le parole di Ciampa - che questa sia una cosa che giovi all’avvocatura, ai diretti interessati e, in definitiva, alla giustizia nel suo complesso».

A Salerno, dati alla mano, in sei mesi sono state 15 le audizioni protette registrate in tribunale. «Numeri significativi ma che sicuramente non rappresentano un’emergenza», ha aggiunto il presidente del palazzo di giustizia.