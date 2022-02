Tragico incidente a Montesano sulla Marcellana: muore 69enne Il sinistro si è verificato nella frazione Scalo. Inutili i soccorsi

Tragedia a Montesano sulla Marcellana. Un terribile incidente stradale si è verificato nella frazione di Montesano Scalo, in via Pantanelle. A perdere la vita un 69enne. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon finendo in un fossato.

Nonostante gli immediati soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il 69enne è morto sul colpo. Sul posto sono giusti i vigili del fuoo del distaccamento di Sala Consilina ed il personale del 118, oltre ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si indaga.