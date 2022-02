Salerno, fiamme e paura: evacuata palazzina a Fuorni Provvidenziale l'intervento di polizia e vigili del fuoco: a scatenare il loro un cortocircuito

Paura nel primissimo pomeriggio a Salerno per un incendio che si è sviluppato in una palazzina di Via delle Calabrie, nel quartiere Fuorni di Salerno. Una densa colonna di fumo nero si è ben presto propagata dallo stabile, visibile anche a chilometri di distanza.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunte cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia stradale, la cui sede è a poca distanza dall'edificio. E sono stati proprio gli agenti a prestare i primi soccorsi, aiutando un'anziana a lasciare lo stabile.

La palazzina è stata evacuata per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non si registrano feriti, per fortuna. I caschi rossi hanno avviato le indagini per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme: l'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un corto circuito in un locale cantina.

Le fiamme si sono poi propagate velocemente all'intera struttura, che ha riportato non pochi danni.