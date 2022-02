Salerno, torna la violenza nella movida: giovani accoltellati dopo una rissa Sarebbero tutti originari di Castellammare: indaga la polizia

Ancora violenza nelle notti di Salerno ed anche stavolta i protagonisti sono giovani e giovanissimi. L'ultimo episodio è avvenuto nei pressi di una discoteca sul Lungomare della zona orientale di Salerno.

Dalle parole si è passato rapidamenti ai fatti e sono anche spuntate le lame: tre i giovani finiti in ospedale, feriti da un coltello. Per fortuna tutti in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno identificato i protagonisti della rissa: si tratterebbe di cinque ragazzi di Castellammare di Stabia, che avevano fatto tappa a Salerno per trascorrere il sabato sera approfittando anche della riapertura delle discoteche.

L'episodio ha sollevato nuovamente il tema della violenza tra i giovani nei luoghi della movida.