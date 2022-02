Trovati in auto con droga e una pistola: arrestati padre e figlia In azione la polizia, i due si trovano ai domiciliari

Nella serata di venerdì 18 febbraio la polizia ha arrestato un 67enne, residente a Salerno, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona ed in materia di armi, e destinatario di condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omicidio, e la figlia convivente, 25enne con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e segnalazioni in materia di stupefacenti. Gli agenti sono entrati in azione dopo una telefonata anonima al numero di emergenza della Polizia che ha indicato la presenza di un’auto con a bordo persone dedite allo spaccio di droga.

Una volante ha individuato l’auto segnalata in via dei Mille, con i due persone all’interno. Dai controlli effettuati padre e figlia sarebbero stati trovati in possesso di 6.50 grammi di hashish e una pistola semiautomatica Calibro 9x19, di fabbricazione russa, modello viking baikal, con caricatore fornito di 6 proiettili.

La perquisizione è continuata presso l’abitazione dei due.

Padre e figlia sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e si trovano ora ai domiciliari.