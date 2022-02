Salerno, la Finanza arresta un giovane spacciatore nella zona orientale Sorpreso con circa 10 grammi tra cocaina, hashish e marijuana: è in carcere

La Guardia di finanza ha arrestato un 20enne salernitano, sorpreso mentre spacciava droga nella zona orientale. L'intervento delle fiamme gialle è scattato dopo un appostamento: quando lo spacciatore stava per consegnare la bustina di stupefacente ad un acquirente, sono intervenuti i militari.

Il giovane ha tentato di disfarsi della droga, gettando a terra circa 40 involucri di droga tutti preparati e già pronti per la vendita. I finanzieri però li hanno recuperati: all'interno eroina, cocaina e marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi. Sequestrati anche 170 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Per il 20enne della città - che aveva già vari precedenti penali - è scattato l'arresto ed il trasferimento in carcere su disposizione del gip del tribunale di Salerno.