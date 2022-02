Incidente mortale: strada deviata in direzione Angri Nello scontro frontale tra due auto ferite anche due persone, sul posto Anas e forze dell'ordine

Sulla strada statale 268 “del Vesuvio” – in direzione di Angri – è provvisoriamente istituita un’uscita obbligatoria in corrispondenza del km 21,050, in località Terzigno a causa di un incidente.

Il sinistro, uno scontro frontale avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando la morte di una persona ed il ferimento di altre due.

Attualmente la circolazione in direzione di Angri è quindi deviata in corrispondenza dell’uscita di Terzigno, con rientro sulla statale 268 attraverso il medesimo svincolo in ingresso.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.

(Foto di repertorio)