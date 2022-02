Salerno, inizia con un rinvio il processo a Nino Savastano Il consigliere regionale e l'inchiesta sulle cooperative: per il politico giudizio immediato

E’ stata rinviata la prima udienza del processo al consigliere regionale ed ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Nino Savastano. Il politico è ai domiciliari per la vicenda degli appalti alle cooperative: per lui, nelle scorse settimane, era stato disposto il giudizio immediato.

Savastano, accompagnato dall’avvocato Giovanni Annunziata, è arrivato intorno alle 9 alla cittadella giudiziaria, senza rilasciare dichiarazioni.

In tribunale anche l’avvocato Giuseppe Della Monica, che rappresenta Fiorenzo Zoccola. Il ras delle cooperative - imputato nello stesso processo - non era presente.

L’udienza è stata rinviata a lunedì prossimo. Il Comune di Salerno, stando a quanto si apprende, non si è costituito parte civile.