Conferimento rifiuti, controlli a tappeto in città: multate attività e condomini In azione gli uomini della polizia municipale coadiuvati da personale della Salerno Pulita

Lotta agli incivili e all’abbandono incontrollato dei rifiuti. Notte di controlli a tappeto a Salerno. In azione gli uomini del personale del nucleo operativo ambiente e decoro urbano della Polizia Municipale, diretto dal Capitano Mario Elia e dal Comandante Rosario Battipaglia, coadiuvati da personale della Salerno Pulita.

Nel mirino delle verifiche, in particolare, i titolari di attività commerciali e condomini responsabili di violazioni rispetto il conferimento dei rifiuti, come il non corretto uso di carrellati e l’utilizzo di carrellati non sufficienti a contenere i rifiuti conferiti dagli abitanti di interi condomini, che per questo motivo depongono rifiuti di ogni genere occupando marciapiedi e strade di pubblico passaggio. "Fenomeno che comporta un lavoro extra che, peraltro, allunga notevolmente i tempi di prelievo i quali, invece, dovrebbero avvenire in maniera del tutto automatizzata con l’aggancio dei carrellati ai compattatori", spiegano dal comune.

Diverse le sanzioni che sono state emesse, sia in centro che nella zona orientale della città. Tra i responsabili delle violazioni diversi gestori di attività commerciali, un noto stabilimento balneare ed una nota discoteca. Sanzionati anche alcuni condomini. In totale sono stati elevati 15 verbali di cui 10 ad attività commerciali e 5 a condomini. Le sanzioni a carico dei responsabili variano dai 500 ai 100 euro a seconda della gravità delle violazione riscontrata.

Verificato anche al contenuto dei rifiuti, al fine di garantire una corretta raccolta differenziata. Nel corso dei controlli sono state accertate diverse violazioni. I responsabili sono stati diffidati, dal personale della Polizia Municipale, ad effettuare il conferimento solo dopo la separazione e la distinzione dei rifiuti per categoria.