Choc nel Golfo di Policastro: 53enne si ribalta con il trattore e muore La vittima è un imprenditore di Santa Marina, l'incidente è avvenuto in località Valle di Natale

Un imprenditore 53enne di Santa Marina ha perso la vita in un incidente avvenuto in una zona agricola del comune di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava su di un trattore che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il 53enne non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio in località Valle di Natale, al confine tra San Giovanni a Piro e Santa Marina, dove l'uomo aveva un vigneto. Sotto choc le comunità del Golfo di Policastro, territorio nel quale l'imprenditore era molto conosciuto e stimato. Sulla tragedia avvenuta questo pomeriggio sono in corso accertamenti tecnici da parte delle forze dell'ordine che dovranno provare a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita all'imprenditore 53enne. Al momento, infatti, non sono ancora chiari i motivi per i quali il trattore si è ribaltato.