Anche Montecorice piange la morte del bimbo di 2 anni a Favignana Il bambino è stato inavvertitamente travolto durante la retromarcia dal nonno

La morte di Libero, il bambino di 2 anni morto a Favignana dopo essere stato travolto inavvertitamente dal nonno durante la retromarcia, ha scosso non poco anche la comunità cilentana di Montecorice. La mamma, originaria di Cava de’ Tirreni, aveva vissuto fino al 2020 insieme al compagno, originario del veronese, a Giungatelle, frazione del comune di Montecorice, prima di trasferirsi nelle Egadi, dove si è consumata la tragedia.

A Giungatelle i due giovani hanno vissuto per sette anni, gestendo un orto biologico, e ci tornavano spesso. Anche durante l’estate scorsa, ad agosto, avevano raggiunto la località cilentana per un pò di meritato relax. Una tragedia nella tragedia quella del piccolo Libero, travolto durante la manovra di retromarcia da parte del nonno, nel giardino dell’abitazione del figlio. Inutile la disperata corsa in ospedale per cercare di salvare il piccolo, che non ce l’ha fatta.