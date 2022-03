Incendio a Caggiano: in fiamme il versante orientale di Monte Capo la Serra Partite le indagini: si segue la pista dolosa

Ancora fiamme nel Salernitano. In tarda mattinata sul versante orientale di Monte Capo la Serra, tra i comuni di Caggiano e Polla, si è sviluppato un violento incendio. Sul posto sono giunti i volontari della Protezione Civile di Caggiano e gli operai della Comunità Montana del Vallo di Diano. Immediatamente sono partite le indagini sulle cause dell’incendio, sulla cui natura non si esclude il dolo, da parte dei Carabinieri Forestali della stazione di Polla. In fiamme diversi ettari di vegetazione.