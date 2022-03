Fiamme a San Giovanni a Piro e Laurito, in azione ieri sera i vigili del fuoco I roghi hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea

E' stato un sabato sera contrassegnato dagli incendi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea nei comuni di San Giovanni a Piro e Laurito.

Sul posto, in entrambe le circostanze, hanno dovuto operare per ore i vigili del fuoco. Fortunatamente, gli incendi si sono sviluppati in aree distanti da abitazioni, evitando così ulteriori danni.

I due episodi si aggiungono a quelli che nelle settimane precedenti hanno interessato altri comuni del territorio cilentano. E la situazione comincia a destare anche preoccupazione visto che non è ancora cominciata neppure la stagione estiva.