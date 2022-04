Maltempo nel Salernitano, paura a Cetara: crollano pietre dal costone roccioso Vietata la circolazione dei pedoni e dei veicoli in via Turillo

L'ondata di maltempo che sta investendo anche il Salernitano fa registrare nuovi danni nei territori della Costiera Amalfitana. A Catara, a seguito delle abbondanti piogge di questi giorni, si sono verificati crolli di pietre provenienti dal costone roccioso e dal bosco sovrastante via Turillo. Una situazione che ha determinato una condizione di pericolo per la popolazione. Il primo cittadino è quindi corso ai ripari ed ha emanato una nuova ordinanza:

"Poiché permane il rischio di distacchi e/o di crolli sull’area pubblica, con conseguente rischi per l'incolumità degli abitanti e dei veicoli, è vietato da oggi, 1 Aprile 2022, fino a cessata esigenza, la circolazione deipedoni e dei veicoli in via Turillo, nei pressi del costone roccioso oggetto del dissesto", fanno sapere dall'amministrazione.

Intanto, sono stati già disposti provvedimenti al transennamento e all’apposizione di una segnaletica nelle aree interessate.

(Foto di repertorio)