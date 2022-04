Incendio a Castelnuovo di Conza: garage e abitazione in fiamme, 47enne in salvo Visti i danni riportati, l'edificio è stato dichiarato inagibile

Paura nella notte a Castelnuovo Di Conza. In fiamme un edificio in via Sandro Pertini. In azione la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni.

La richiesta di aiuto è arrivata subito dopo le 4 di notte per un incendio che si è sviluppato in un garage e poi propagatosi ad un locale attiguo e all'abitazione sovrastante.

Le fiamme, che sono state spente con non poca difficoltà dai caschi rossi, sono divampate dal garage in cui c’era anche una bombola di gpl. Provvidenziale l'intervento di un'autobotte dei Vigli del fuoco da Salerno, in supporto a quelli di Avellino.

Al momento dell'accaduto, all'interno dell'abitazione, vi era un uomo di 47 anni, il quale ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo, senza conseguenze. Visti i danni riportati, l'edificio è stato dichiarato inagibile.