Paura a Bellizzi, fiamme in un deposito di via Olmo L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, si attendono i rilievi dell'Arpac

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio in un deposito di via Olmo, nel comune di Bellizzi. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra della sede centrale e due automezzi, una squadra di Giffoni Valle Piana con due automezzi ed il supporto di due autobotti. I caschi rossi, al loro arrivo, hanno appurato che le fiamme avevano intersssato un deposito di circa 500 metri quadri ubicato in un'area di 3000 metri quadri. La struttura era adibita a deposito di cassette e contenitori in pvc e legno. Soltanto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. A causa delle temperature elevate, inoltre, si è verificato il collasso totale della struttura adibita a deposito. Al termine dell'intervento è stata contattata l'Arpac che dovra effettuare i rilievi ambientali per capire se l'incendio abbia provocato danni. L'accesso alla struttura è stato interdetto. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire la natura dell'incendio.