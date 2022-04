Si infortuna in montagna mentre raccoglie asparagi, 76enne salvato a Padula A soccorrerlo sono stati i volontari della Protezione civile

Un pomeriggio alla ricerca di asparagi rischia di sfociare in tragedia per un76enne di Padula. L'uomo si è fratturato una gamba mentre camminava in montagna, senza quindi poter proseguire da solo. Il 76enne è, infatti, scivolato e si è rotto l'arto. E' stato lui stesso ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i volontari della Protezione Civile di Padula guidati da Giuseppe Pisano.

Il ferito è stato imbracato e portato all'ambulanza e poi all'ospedale di Polla, per essere sottoposto alle cure del caso. La localizzazione è stata effettuata dal gruppo cacciatori di Padula che si è immediatamente attivato per aiutare il malcapitato