Paura a Pagani: in fiamme un negozio del centro Sul posto i vigili del fuoco

Paura a Pagani per un vasto incendio sviluppatosi in via Alcide De Gasperi. Interessato un negozio specializzato nella realizzazione di cesti e vimini. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. In un primo momento si è dovuto procedere con la chiusura della strada per la messa in sicurezza. Un vigile del fuoco, intervento per spegnere l'incendio, è stato portato in ospedale a causa del forte fumo.