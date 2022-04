Spaccio di cocaina, eroina e metadone: blitz a Giffoni, quattro nei guai In carcere un 35enne; ai domiciliari una 25enne ed un 30enne. Obbligo di firma per una 24enne

Sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti le quattro persone destinatarie dell'ordinanza eseguita questa mattina dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. Il gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne; ai domiciliari, invece, sono finiti la sua compagna di 25 anni e un altro giovane di 30 anni. Una 24enne, infine, è stata sopposta all'obbligo di firma. Tutti gli indagati sono residenti nella città dei Picentini.

Le indagini, condotte dalla Stazione di Giffoni Valle Piana e coordinate dalla Procura della

Repubblica, si sono sviluppate tra gennaio e aprile del 2021. Secondo gli investigatori i quattro, in alcuni casi in concorso fra loro, avrebbero ceduto ad altri soggetti diverse dosi di sostanza stupefacente tra cui cocaina, eroina, hashish ed addirittura un flacone di metadone. Complessivamente nel corso delle indagini sono state recuperate cinque dosi di cocaina, una di eroina, quattro di hashish e un flacone di metadone. Sotto sequestro sono finiti anche 10mila euro, ritenuto provento di spaccio. Nel corso dell'indagine il 35enne è stato anche arrestato in flagranza e collocato ai domiciliari.