Golfo di Policastro, anziana truffata in casa a Scario L'uomo ha portato via alla donna 100 euro

Truffa ai danni di un'anziana, stamattina, a Scario, nel comune di San Giovanni a Piro. La vittima, una 88enne del posto, è stata truffata da un uomo che ha bussato alla porta, spacciandosi per un amico del parroco del paese e, quindi, incaricato alla raccolta di soldi per la celebrazione di una messa nel cimitero del paese.

L'anziana, che in quel frangente era sola in casa, ha fatto entrare l'uomo, consegnandogli 10 euro. Ma l'uomo, dopo essersi accorto della presenza di altri soldi nel portamonete della donna, ha fatto allontanare l'anziana con una scusa, per poi prelevare 100 euro e scappare.

L'anziana, accortasi della truffa, ha subito avvisato i figili che hanno chiamato i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro che hanno raccolto la testimonianza dell'88enne che ha subito dopo sporto denuncia.