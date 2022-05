Bellizzi, incidente in centro, il sindaco: Poteva essere una strage "Il conducente del veicolo viaggiava a velocità sostenuta"

“Purtroppo è un continuo distrarsi. Ancora un incidente sul tratto principale. Poteva succedere una strage. Qua siamo in pieno centro urbano, in Via Roma. Proprio davanti ad un bar e ad una fermata del bus. Non si comprende come si sia verificato ma certamente il conducente viaggiava ad una velocità molto sostenuta. Fuggendo senza fermarsi e non tenere conto che c’è la video sorveglianza si dimostra che si aveva qualcosa da nascondere”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe che ha pubblicato anche le foto dei danni provocati dall'automobile alle aiuole cittadine.