Travolta e uccisa sulle strisce pedonali: due anni al conducente del furgone Nell'incidente ha perso la vita la commerciante Giuseppina Tangredi, ferita un'altra donna

E' stato condannato a due anni (con la sospensione condizionale della pena) il conducente del furgone che investi` e uccise la commerciante Giuseppina Tangredi, ferendo un’altra donna. Si tratta della sentenza in abbreviato per omicidio stradale e lesioni personali, emessa dal gup del Tribunale di Salerno. Il 5 novembre del 2021 il 27enne Luigi Trinca, al quale è stata anche sospesa la patente per due anni, stava percorrendo via Tavoliello ad Eboli, a riprendere la dinamica dell'investimento delle due donne le telecamere di videosorveglianza del negozio di prodotti per animali che la vittima gestiva.

Per l'accusa il 27enne avrebbe agito per «colpa, imprudenza, negligenza, imperizia e in violazione delle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli, non accorgendosi della presenza delle due donne che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, investendole violentemente».

Giuseppina Tangredi si era offerta di accompagnare alla macchina una sua cliente che camminava con una stampella ortopedica, proprio mentre si accingevano ad attraversare la strada è piombato su di loro il furgone guidato dal 27enne. Giuseppina si è spenta dopo aver lottato per 10 giorni in ospedale.