Precipita dal tetto di un capannone della zona industriale: operaio in ospedale Incidente sul lavoro a Cicerale: soccorso in eliambulanza un giovane originario di Agropoli

E' caduto da un'altezza di circa 7 metri, finendo rovinosamente al suolo e riportando ferite serie. Tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

In provincia di Salerno si registra, purtroppo, l'ennesimo incidente sul lavoro: nel pomeriggio, nella zona industriale di Cicerale, per cause da accertare un operaio è caduto dal tetto di un capannone. Stando a quanto risulta, si tratterebbe di un giovane originario di Agropoli, impiegato per una ditta esterna che stava eseguendo dei lavori.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.