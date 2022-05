Ravello: turista americano muore in hotel, si indaga L'uomo, in vacanza con alcuni amici, era originario del Colorado

Un malore che non gli avrebbe lasciato scampo, sarebbe questa la causa del decesso di un turista americano, morto in un hotel di Ravello. L'uomo, un 70enne originario del Colorado, era in vacanza in Costiera Amalfitana con degli amici. Pare soffrisse già di alcune patologie. Si sarebbe sentito male improvvisamente, sono così intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per rianimare il turista.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito. Scattate le indagini. La salma è stata trasferita nell'ospedale di Castiglione. L'esame esterno potrà chiarire con precisione le cause del decesso.