Ravello: camion si ribalta sulla statale, ferito il conducente Sul posto vigili del fuoco e 118

Momenti di paura questa mattina a Ravello, sulla strada provinciale. Un camion, adibito al trasporto di alimenti che procedeva lungo una discesa sulla strada provinciale Sp, per cause ancora non chiare, si è ribaltato.

Illeso il conducente che si è solo ferito ad un ginocchio.

Il malcapitato è stato tirato fuori dall’abitacolo da alcuni automobilisti di passaggio, sono poi intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche un'ambulanza del 118. Traffico in tilt.