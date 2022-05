Si ribalta con il trattore, 85enne perde la vita a Sassano La tragedia si è consumata in serata in località Canneto

Si è ribaltato con il trattore e ha perso la vita un 85enne di Sassano. La tragedia si è cosumata, stasera, in località Canneto. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo.

L'incidente è accaduto poco dopo le 21. L'anziano, a bordo del trattore, si è ribaltato, per cause ancora da accertare. Sul posto son intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Grande dolore e sconcerto tra la comunità locale per questa tragedia che ha colpito lo sfortunato 85enne.