Costiera Amalfitana: malore in strada per una turista americana La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e dalla polizia municipale

Paura a Ravello per una turista americana, ospite ad un matrimonio, svenuta in strada. La donna, stava trascorrendo l’ultimo giorno di vacanza, quando improvvisamente si è sentita male in piazza Vescovado in seguito a una crisi epilettica, come riporta il sito Il Vescovado. La 32enne non riusciva a respirare, è stata soccorsa da un medico e una infermeiera, entrambi turisti, e dalla polizia locale. E' stata poi trasferita da un'ambulanza del 118 all'ospedale Castiglione. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, la turista è infatti stata dimessa.