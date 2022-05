Sala Consilina: auto si ribalta, 4 feriti. Tra loro anche una bambina La piccola ha 4 anni: l'incidente avvenuto in via Giocatori

Incidente stradale ieri sera in via Giocatori, a Sala Consilina. Un'auto, per cause ancora non chiare si è ribaltata finendo la sua corsa contro un cancello.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tra loro anche una bambina di quattro anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del posto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Fortunatamente nessuna delle persone ferite ha riportato gravi conseguenze.