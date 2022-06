San Gregorio Magno, ferisce due carabinieri con un taglierino: arrestato I militari dovevano notificargli un provvedimento giudiziario

Aggressione a San Gregorio Magno, vittime due carabinieri feriti da un residente del posto al quale dovevano notificare un provvedimento giudiziario. È accaduto questa mattina. L'uomo avrebbe assalito i due militari con un taglierino di circa 10 cm di lunghezza. Per i carabinieri è stato necessario il ricovero in ospedale, hanno subito ferite in più parti del corpo, ma non sono in pericolo di vita.

L'aggressore, rifugiatosi sulla tettoia di una legnaia, è stato raggiunto da altri carabinieri che hanno circondato l'area, tra loro anche gli uomini del reparto investigativo di Salerno e del nucleo speciale Api, che hanno in dotazione i taser. L’uomo si è arreso ed è stato arrestato.