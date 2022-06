Salerno, spiagge libere e movida: più controlli dei carabinieri Si intensificano le ispezioni sugli arenili cittadini

Far usufruire ai cittadini delle spiagge libere in totale sicurezza, senza illeciti ed abusi. A garantirlo i carabinieri che, proprio in questi giorni di partenza della stagione balneare, hanno avviato, con il supporto anche delle altre forze dell’ordine, una campagna di monitoraggio sui litorali, inclusi i comuni di Vietri sul Mare e Cetara. Controlli che dureranno tutta la stagione estiva assicura il colonello Gianluca Trombetti: “Siamo in campo, unitamente alla Capitaneria di Porto per far in modo che vengano rispettate le leggi e tutti possano andare al mare in totale sicurezza”.

Controlli che si estendono anche alla movida, chiosa il capitano Antonio Corvino, Comandante della Compagnia Carabinieri Salerno: “Nelle ultime settimane abbiamo visto un incremento importante dei turisti stranieri e anche tante persone del posto tendono ad uscire di più la sera, dunque nel corso del week end ci saranno più uomini in strada, con presidi fissi nei punti nevralgici”.