"Rifiuti nei pressi del cimitero di Cetara": la segnalazione dei cittadini Scoperti nella scarpata corone, cuscini di fiori ed addobbi utilizzati durante le cerimonie funebri

Degrado nei pressi del cimitero di Cetara: i cittadini segnalano rifiuti e abbandono. Immediato l'intervento del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno che, giunti in Via Salvo D’Acquisto, in prossimità della piazzetta che costeggia l’area destinata a parcheggio, hanno scoperto che "ignoti", da tempo, smaltivano illecitamente nella scarpata sottostante al parapetto corone, cuscini di fiori ed addobbi normalmente utilizzati durante le cerimonie funebri, in un'area di circa cinquanta metri quadri.

Il personale ha così accertato la violazione di varie norme e provveduto a produrre una dettagliata relazione che è stata inviata agli organi preposti così da predisporre la rimozione dei rifiuti, il loro corretto smaltimento e la bonifica dell’area.