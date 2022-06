Malore durante l'escursione: soccorso un turista in località "Cognole" In azione i volontari della protezione civile di Sanza

Ha un malore mentre percorre lo storico sentiero della Madonna, soccorso un turista nella giornata di ieri. Dopo la segnalazione della "Protezione Civile Laurino area Cilento", allertata dalla base operativa del 118 di Vallo, ad essere intervenuti sono stati i volontari della protezione civile di Sanza, in ausilio all'ambulanza.

Il malcapitato, arrivato in località "Cognole", ha avuto un malore. "Accompagnati i sanitari sul posto e dopo le cure del caso il malcapitato fortunatamente si è ripreso. Ci teniamo a ringraziare l'amico Antonio Scelta per la prontezza nel mettere in moto la rete dei soccorsi e i sanitari per la loro professionalità", hanno raccontato dal gruppo.

"Tutto è bene quel che finisce bene", concludono i volontari.