Paura nella notte a Teggiano, auto finisce contro un muretto: un ferito L'incidente in località Pantano, l'uomo è stato condotto all'ospedale di Polla

Grave incidente nella notte a Teggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di Padula ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto di recinzione, all'altezza di una rotatoria, in località Pantano.

Sul posto, provvidenzialmente, è stato l'intervento di due soccorritori del 118 che sono riusciti a soccorrere l'uomo ed evitare il peggio, prestando i primi soccorsi all'uomo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'uomo è poi stato condotto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.