Sanza, ladri portano via quintali di olio e attrezzi agricoli Scatta la denuncia ai carabinieri

Ladri in azione nella notte a Sanza, nelle campagne verso Buonabitacolo, in località Riotorto. Tre le strutture agricole nel mirino dei malviventi, due i colpi messi a segno. Portati via attrezzi agricoli, diversi quintali di olio.

I proprietari, resosi conto dell'accaduto, hanno sporto denuncia contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero permettere di risalire all'identità dei malviventi.