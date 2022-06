Rissa in centro a Pontecagnano: giovane accoltellato Sul caso indagano i carabinieri, caccia all'aggressore

Ancora violenza tra giovanissimi. Ieri sera, intorno alle 20, in via Sicilia a Pontecagnano Faiano, davanti ad un circolo ricreativo un giovane è stato colpito con un'arma da taglio durante un litigio scaturito per cause ancora non chiare. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale per le cure del caso, le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale, è caccia all'accoltellatore che si è dileguato. Pare che il gruppo di giovani abbia iniziato a discutere animatamente in strada, poi le cose sarebbero degenerate. Per il momento le forze dell'ordine non escludono nessuna pista.