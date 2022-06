Accoltellamento al bar, la titolare: "Getto la spugna. Pontecagnano è marcia" La proprietaria del locale "F.Society" ha deciso di chiudere l'attività: lo sfogo via social

"Getto la spugna. Pontecagnano è marcia", l'amaro e doloroso commento della titolare del bar F.Society di Pontecagnano dove, ieri sera, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato.

Non nasconde il dolore e la rabbia Rosa Cerrato che, via social, annuncia di aver deciso di chiudere il suo locale. "Mi avete rovinato la vita. Non ho fatto mai del male a nessuno e non meritavo tutto questo. F.society chiuderà per colpa di due persone vergognose che andavano fermate per tempo. Getto la spugna", scrive su instagram.

Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite gravi e se la caverà con 10 giorni di prognosi. Ma quanto accaduto è troppo grave per la proprietaria. Il suo è uno sfogo, il grido di dolore di chi non ce la fa più: "Oltre che cliente, un mio amico è stato accoltellato davanti al mio locale. Un locale in cui si beve, si gioca e ci si diverte. Non ho neanche il coraggio di rientrarci. Il mio divano è pieno di sangue. Il divano sul quale ho riso, giocato, il divano sul quale fino a 5 minuti prima erano seduti clienti a bere il loro cocktail. Pontecagnano è marcia. Mi dispiace per chi teneva al mio locale, ma non ne posso più. Un abbraccio a tutti. Rosa", le parole affidate ai social.