Accoltellamento al bar, scatta l'ordinanza per il locale: stop all'alcol La decisione del sindaco di Pontecagnano: "Attendiamo l'esito degli accertamenti della Questura"

Quella che doveva essere una normale serata di divertimento si è trasformata nell'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. A Pontecagnano, dopo l'accoltellamento di un ragazzo di 20 anni davanti ad un bar di via Sicilia, si corre ai ripari. Dopo lo sfogo della titolare del locale che ha annunciato, via social, di voler chiudere l'attività, profondamente turbata da quanto accaduto, è arrivata nella serata di ieri anche una nuova ordinanza del sindaco Giuseppe Lanzara che disponde delle limitazioni al locale.

Fino al 31 dicembre, il bar sito in via Sicilia resterà chiuso dalle ore 20 alle 8 e avrà il divieto di somministrare alcol di ogni gradazione.

"Sono da sempre dalla parte dei giovani e a favore dei loro spazi di aggregazione, ma non tollererò mai comportamenti malsani che possano sfociare in disordine o problemi di ordine pubblico. - ha detto il primo cittadino - Proprio per questo motivo oggi, con apposita ordinanza, ho disposto serie limitazioni in un locale che già da tempo era attenzionato. Il mio lavoro, quello delle istituzioni nello specifico, è atto a garantire la tutela dei territori in sinergia con le forze dell'ordine. In questa direzione lavoriamo quotidianamente. Episodi come quello di ieri sera, sfociati in un accoltellamento, richiedono valutazioni più approfondite e riflessioni di ordine generale su un tema, quello della sicurezza, che è di carattere nazionale e sul quale lo stesso Governo si interroga. Di sicuro il fenomeno riguarda tutti ed il contributo che ogni cittadino, attraverso il coraggio della denuncia e la collaborazione, può aiutare ad arginare il problema ed agevolare il lavoro di chi è tutore della nostra incolumità. Come da prassi in questi casi, attendiamo l'esito degli accertamenti della Questura, a cui spetta il compito di valutare un'eventuale chiusura dell'attività", ha concluso Lanzara.