Accoltella l'ex, la donna, operata nella notte, è in prognosi riservata Gravi le ferite riportate dopo i 12 fendenti, alcuni anche in parti vitali

E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno la 28enne di origini rumene aggredita dal suo ex mentre tornava dal mare con i figli. La malcapitata era appena scesa dal bus e stava tornando nel centro di accoglienza che li ospita a Castiglione dei Genovesi. La donna, raggiunta da 12 coltellate in diverse parti del corpo, anche vitali, inferte con una lama di 12 cm, durante la notte è stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico. L'uomo è stato invece fermato dai carabinieri, l'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.