Buonabitacolo: si ribalta con il trattore: grave un 70enne Stava lavorando nei campi

Grave incidente nelle campagne di Buonabitacolo. Un 70enne, mentre stava facendo dei lavori in un campo, si è ribaltato con il trattore. ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a condurlo all'ospedale di Polla. Dopo le prime cure è stato trasferito in elisoccorso in un altro nosocomio, le sue condizioni sono critiche.

(Foto di repertorio)