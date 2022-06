Pagani, a fuoco deposito di carta e cartoni di un'azienda: fiamme e paura Bagliori rossastri altissimi e visibili anche a chilometri di distanza. "Fate attenzione"

Un'altra azienda pesantemente danneggiata da un incendio nell'agro nocerino sarnese. In serata ha preso fuoco un deposito di carta e cartoni di un'impresa in via Filettine, nell'area ex Fatme.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile di Pagani. La colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, da Nocera Inferiore a Corbara.

"Sebbene sia sotto controllo e l'incendio non desti particolare preoccupazione per il nostro territorio comunale, si invita la popolazione nocerina residente lungo il confine con la zona in questione ad assumere condotte prudenziali anche per i fumi derivanti dalla combustione, ivi inclusa la chiusura dei balconi per un tempo ritenuto ragionevole - ha fatto sapere il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato -. In caso di ulteriori novità comunicateci dalla nostra Protezione civile comunale si provvederà ad informare tempestivamente la popolazione delle aree interessate sulle condotte più urgenti da tenere".