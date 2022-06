A fuoco deposito a Pagani: ingenti i danni, rilevamenti ambientali dell'Arpac Le fiamme hanno interessato prima un deposito di carta e poi hanno coinvolto un'azienda vicina

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte e, solo nella tarda mattinata di oggi, le fiamme che nella tarda serata di ieri hanno avvolto il deposito di carta in via Filettine, località ex Fatma a Pagani, coinvolgendo successivamente anche un'azienda vicina, sono state parzialmente domate, ma non del tutto spente.

"Purtroppo con danni ingentissimi allo stabile della carta e ai macchinari", ha sottolinea il sindaco Raffaele De Prisco.

"Tutta la notte le operazioni di spegnimento sono andate avanti grazie a numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Papa Charlie, che hanno prima contenuto e poi spento le fiamme, scongiurando che l'incendio mastodontico si propagasse ulteriormente verso gli altri stabilimenti della ex Fatme - Ha spiegato via social il primo cittadino di Pagani - Nella stessa serata di ieri i carabinieri hanno portato via i dvr per analizzare i filmati e risalire alle cause dell'incendio. Questa notte i tecnici dell'Arpac sono intervenuti sul posto, piazzando le centraline per i rilevamenti ambientali. Al momento non si hanno ancora riscontri, seguiranno aggiornamenti", ha concluso il sindaco. I controlli stanno continuando in mattinata.

Dal gruppo di protezione civile Papa Charlie la raccomandazione ai residenti nelle vicinanze dell'incendio "ad assumere condotte prudenziale anche per i fumi derivanti dalla combustione, ivi inclusa la chiusura dei balconi per un tempo necessario".