Villammare: furto in un distributore di carburante Portato via un bottino di circa mille euro

Scassinata nella notte la cassa automatica del distributore di carburante Q8 di Villammare. Banditi hanno portato via la refurtiva che ammonterebbe a poco più di mille euro. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto da parte delle forze dell'odine pare che i malviventi abbiamo agito in tre, una coppia sul posto con la collaborazione di un palo che ha avvisato dell'arrivo dei carabinieri. I militari stanno indagando per risalire all'identità dei responsabili.vibonati