Casal Velino, tragedia in spiaggia: perde la vita ragazzo 17enne Ha avvertito un malore, è deceduto poco dopo in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è stato stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia a Casal Velino con la sua famiglia. Il giovane, che era affetto da una grave forma di disabilità, si è sentito male poco dopo l'arrivo sul litorale cilentano. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, per lui non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo al “San Luca”. Sotto choc la famiglia, proveniente dal Napoletano, ed i tanti bagnanti che si trovavano in spiaggia al momento della tragedia.