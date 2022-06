Fisciano, tamponamento in autostrada: ferite due persone Entrambi sono stati trasportati in ospedale

Paura questa mattina sull'autostrada A2 per un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita Fisciano Sud. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion che la precedeva. L'impatto è stato molto violento ed ha provocato il ferimento di due persone. Una di queste è stata soccorsa dai sanitari dell'associazione di volontariato “Il Punto” di Baronissi che, dopo averle prestato i primi soccorsi, l'hanno trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale di Salerno. Soccorsa da un'ambulanza anche l'altra persona rimasta coivolta nell'impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale ed il personale dell'Anas che hanno provveduto a gestire la viabilità - che ha subito degli inevitabili rallentamenti – e alla rimozione dei veicoli incidentati.