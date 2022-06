Camion in fiamme lungo la Cilentana: nessun ferito, disagi per il traffico Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Camion in fiamme lungo la Cilentana. Tensione, questa mattina, all'altezza della galleria di Prignano. Il mezzo è stato completamente distrutto dal fuoco. Fortunatamente l'autista è riuscito a mettersi in salvo. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, il personale Anas ed i Carabinieri della locale Compagnia per mettere in sicurezza l'area. Disagi alla circolazione con lunghe code e traffico in tilt.