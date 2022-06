Dolore a Bellizzi: ragazzo muore improvvisamente ad appena 16 anni Il cordoglio del sindaco: “Non ci sono parole. Solo tanta tristezza”

La comunità di Bellizzi è sconvolta per la morte di un ragazzo, Francesco, di appena 16 anni.

Una morte improvvisa che ha distrutto i tanti familiari e amici.

Tantissimi i messaggi che stanno arrivando via sociale Ad unirsi al dolore della famiglia anche il sindaco Mimmo Volpe che ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: "Solo tanta tristezza in questo momento.

Un abbraccio al Papà e alla Mamma di Francesco (Checco per gli amici). Non ci sono parole per un ragazzo di 16 anni che si è spento all'improvviso. Come si fa a rincuorare i suoi cari e i suoi affetti. Ci stringiamo al dolore immenso. Che la terra gli sia lieve", le parole della fascia tricolore.